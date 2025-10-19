Тюменская область вошла в топ РФ по уровню научно-технологического развития

Тюменская область по итогам 2024 года заняла десятую строчку рейтинга регионов России по уровню научно-технологического развития. Такие данные привели аналитики РИА Новости в своем исследовании.

«Лидерами рейтинга российских регионов по науке и технологиям за 2024 год стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. По сравнению с прошлым годом в первой десятке рейтинга произошли изменения. В нее вошла Тюменская область — 10-е место с рейтинговым баллом 53,08», — сообщается в исследовании экспертов, опубликованном на сайте издания.