Тюменская область вошла в топ РФ по уровню научно-технологического развития
Оценка региона проводилась по итогам 2024 года
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Тюменская область по итогам 2024 года заняла десятую строчку рейтинга регионов России по уровню научно-технологического развития. Такие данные привели аналитики РИА Новости в своем исследовании.
«Лидерами рейтинга российских регионов по науке и технологиям за 2024 год стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. По сравнению с прошлым годом в первой десятке рейтинга произошли изменения. В нее вошла Тюменская область — 10-е место с рейтинговым баллом 53,08», — сообщается в исследовании экспертов, опубликованном на сайте издания.
Оценка проводилась по 19 показателям. Отмечается, что на первую десятку регионов-лидеров списка приходится 65% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг.
