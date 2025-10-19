В Тюмени сгорела хозпостройка, погиб человек. Фото
Площадь пожара составила 20 квадратных метров
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени в ночь на 20 октября загорелась хозяйственная постройка по улице Ижевской. Прибывшие на место сотрудники регионального Управления МЧС обнаружили на пожаре тело человека.
К моменту прибытия МЧС строение полностью было в огне
«Сегодня во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по адресу: город Тюмень, улица Ижевская, дом 27. В результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили полностью охваченное огнем строение. Пожар ликвидирован на площади в 20 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.
