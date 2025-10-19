Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Тюмени сгорела хозпостройка, погиб человек. Фото

20 октября 2025 в 03:57
Площадь пожара составила 20 квадратных метров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в ночь на 20 октября загорелась хозяйственная постройка по улице Ижевской. Прибывшие на место сотрудники регионального Управления МЧС обнаружили на пожаре тело человека.

К моменту прибытия МЧС строение полностью было в огне

Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области


«Сегодня во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по адресу: город Тюмень, улица Ижевская, дом 27. В результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили полностью охваченное огнем строение. Пожар ликвидирован на площади в 20 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

