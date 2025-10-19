Площадь пожара составила 20 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в ночь на 20 октября загорелась хозяйственная постройка по улице Ижевской. Прибывшие на место сотрудники регионального Управления МЧС обнаружили на пожаре тело человека.

К моменту прибытия МЧС строение полностью было в огне Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области





«Сегодня во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по адресу: город Тюмень, улица Ижевская, дом 27. В результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.