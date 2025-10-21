Одна из крупнейших компаний России запустила новую программу лояльности для сотрудников

Новая программа лояльности дополнит комплексную систему заботы о партнерах Ozon fresh Фото: предоставлено пресс-службой Ozon fresh

Сервис Ozon fresh запустил программу лояльности — баллы для компенсации питания работникам доставки. Как рассказали URA.RU в компании, новая программа лояльности «Баллы на Дарксторах Фреш» построена на системе накопления Ozon-баллов, которые могут покрыть до 90% стоимости продуктов и готовой еды на специальной витрине Ozon fresh «Для сотрудников».

«Мы хотим, чтобы каждый партнер Ozon fresh чувствовал, что его труд ценится. Новая программа лояльности для работников дарксторов и курьеров — это наш способ поощрить тех, кто каждый день обеспечивает быструю и качественную сборку заказов на наших мини-складах и экспресс-доставку до клиентов. На Ozon-баллы можно приобрести готовую еду и продукты во время перерыва на работе, а можно накопить баллы и порадовать вкусностями от Ozon fresh всю семью», — рассказала директор департамента производственных операций и логистики Ozon fresh Ольга Коломеец.

Ежедневно 150 баллов будут начисляться за минимум трехчасовую работу на дарксторе либо выполнение 20 доставок клиентам в качестве курьера. Речь идет, в том числе, об исполнителях Ozon Job, которые берут отдельные задания в приложении в качестве подработки.

Ozon-баллы будут начислены в личном кабинете курьера либо работника даркстора на сайте и в приложении Ozon в течение двух дней после выполнения задания. Действительны они будут в течение месяца.