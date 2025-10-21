Одна из крупнейших компаний России запустила новую программу лояльности для сотрудников
Новая программа лояльности дополнит комплексную систему заботы о партнерах Ozon fresh
Фото: предоставлено пресс-службой Ozon fresh
Сервис Ozon fresh запустил программу лояльности — баллы для компенсации питания работникам доставки. Как рассказали URA.RU в компании, новая программа лояльности «Баллы на Дарксторах Фреш» построена на системе накопления Ozon-баллов, которые могут покрыть до 90% стоимости продуктов и готовой еды на специальной витрине Ozon fresh «Для сотрудников».
«Мы хотим, чтобы каждый партнер Ozon fresh чувствовал, что его труд ценится. Новая программа лояльности для работников дарксторов и курьеров — это наш способ поощрить тех, кто каждый день обеспечивает быструю и качественную сборку заказов на наших мини-складах и экспресс-доставку до клиентов. На Ozon-баллы можно приобрести готовую еду и продукты во время перерыва на работе, а можно накопить баллы и порадовать вкусностями от Ozon fresh всю семью», — рассказала директор департамента производственных операций и логистики Ozon fresh Ольга Коломеец.
Ежедневно 150 баллов будут начисляться за минимум трехчасовую работу на дарксторе либо выполнение 20 доставок клиентам в качестве курьера. Речь идет, в том числе, об исполнителях Ozon Job, которые берут отдельные задания в приложении в качестве подработки.
Ozon-баллы будут начислены в личном кабинете курьера либо работника даркстора на сайте и в приложении Ozon в течение двух дней после выполнения задания. Действительны они будут в течение месяца.
Новая программа лояльности дополнит комплексную систему заботы о партнерах Ozon fresh. В нее входят, например, наставничество и обучение — в первые дни новички получают поддержку наставника и доступ к курсам с информацией о правилах безопасности и бонусной системе. Кроме того, на дарксторах предусмотрены зоны отдыха для курьеров и зарядные станции для аккумуляторов электровелосипедов. Работники доставки также получают страховую защиту с покрытием до 500 тысяч.
