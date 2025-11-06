В Пермском крае планируют открыть частный родильный дом
Подобных учреждений в регионе на данный момент нет
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На территории Прикамья собираются открыть частный родильный дом. Для этих целей было зарегистрировано ООО «Философия рождения». Учредителем общества выступает группа «Медскан», куда входит многопрофильный медцентр «Философия красоты и здоровья». Его президент Ирина Гневашева объяснила, что новая структура займется формированием в регионе частного роддома.
«ООО „Философия рождения“ будет предоставлять услуги роддома. Пока идет утверждение проекта, строительство еще не началось», — Гневашеву цитирует издание «Коммерсант-Прикамье». На текущий момент в прикамской столице подобных объектов нет, единственный частный родильный дом закрылся в 2017 году.
Журналисты выяснили, что Перми в конце октября по адресу центра «Философия красоты и здоровья» (улица КИМ, 64) зарегистрировали ООО «Философия рождения». Учредитель нового общества — АО «Медскан», принадлежащее бизнесмену Евгению Туголукову и структуре ГК «Росатом» (АО «Росатом Технологии здоровья»). «Медскан» представлен в 31 российском регионе. Группе принадлежат 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса.
