В Пермском крае планируют открыть частный родильный дом

Подобных учреждений в регионе на данный момент нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Прикамья собираются открыть частный родильный дом. Для этих целей было зарегистрировано ООО «Философия рождения». Учредителем общества выступает группа «Медскан», куда входит многопрофильный медцентр «Философия красоты и здоровья». Его президент Ирина Гневашева объяснила, что новая структура займется формированием в регионе частного роддома.

«ООО „Философия рождения“ будет предоставлять услуги роддома. Пока идет утверждение проекта, строительство еще не началось», — Гневашеву цитирует издание «Коммерсант-Прикамье». На текущий момент в прикамской столице подобных объектов нет, единственный частный родильный дом закрылся в 2017 году.