Пермский сварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

В Губахе (Пермский край) электрогазосварщик строительной компании получил тяжелые травмы после падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе

«Пострадавший получил травмы тяжелой степени. После инцидента работодатель направил извещение в госинспекцию труда Пермского края, и ведомство приступило к расследованию», — указано на сайте ведомства.

Установлено, что мужчина приехал на объект для подрядных работ, поднялся на строительные леса высотой более трех метров и упал. По данным госинспекции труда, он не успел перестегнуть страховочный трос. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, в отношении организации примут административные меры, а материалы передадут в следственные органы.

