Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пермский сварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

07 ноября 2025 в 03:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По факту инцидента организована проверка

По факту инцидента организована проверка

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Губахе (Пермский край) электрогазосварщик строительной компании получил тяжелые травмы после падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе

«Пострадавший получил травмы тяжелой степени. После инцидента работодатель направил извещение в госинспекцию труда Пермского края, и ведомство приступило к расследованию», — указано на сайте ведомства.

Установлено, что мужчина приехал на объект для подрядных работ, поднялся на строительные леса высотой более трех метров и упал. По данным госинспекции труда, он не успел перестегнуть страховочный трос. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, в отношении организации примут административные меры, а материалы передадут в следственные органы.

Продолжение после рекламы

URA.RU рассказывало ранее про машиниста котельной, который получил травму позвоночника после падения с бани в одном из поселков Красновишерского округа. А в сентябре на предприятии в Соликамске произошла авария с машинистом бумагоделательной машины.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал