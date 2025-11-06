Пермские евангелисты неосновательно обогатились

Суд пытается взыскать денежные средства с евангелистов Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Прикамья выдал исполнительный лист по делу о взыскании с пермских евангелистов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Об этом сообщает портал «Электронное правосудие».

«Евангелисты задолжали деньги за пользование земельным участком под принадлежащим им ДК имени Ленина и прилегающей территорией. Ответчик настаивал, что ничего не должен, поскольку между сторонами не заключен договор аренды, а расчеты администрации неверны», — сообщается на портале. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсант — Прикамье».