Пермские евангелисты неосновательно обогатились

Долг с пермских евангелистов могут взыскать принудительно
06 ноября 2025 в 20:38
Суд пытается взыскать денежные средства с евангелистов Преми

Суд пытается взыскать денежные средства с евангелистов Перми

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Прикамья выдал исполнительный лист по делу о взыскании с пермских евангелистов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Об этом сообщает портал «Электронное правосудие».

«Евангелисты задолжали деньги за пользование земельным участком под принадлежащим им ДК имени Ленина и прилегающей территорией. Ответчик настаивал, что ничего не должен, поскольку между сторонами не заключен договор аренды, а расчеты администрации неверны», — сообщается на портале. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсант — Прикамье».

Ранее URA.RU сообщало, что средства на выкуп в собственность города проблемного ДК имени Ленина предусмотрены в бюджете Перми на 2025 год. Городские власти выделили на эти цели 260 млн рублей. Евангелисты купили ДК имени Ленина у «Мотовилихинских заводов» в 2005 году. 

