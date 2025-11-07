Пермяков пригласили на показательные кормления в новом зоопарке

Практика успешно применялась на старом месте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В новом Пермском зоопарке объявили о возобновлении показательных кормлений подопечных. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. По словам специалистов, все животные уже обжились в новых вольерах и готовы ко встрече с посетителями.

«Если вам интересно понаблюдать за поведением животных во время приема пищи — приходите к нам на показательные кормления. Это очень интересно!» — написано в telegram-канале зоопарка.

Пермякам представили расписание показательных кормлений на ноябрь. Так, 7-го числа можно будет понаблюдать за трапезой амурского тигра. 9-го — за приемом пищи орангутанов. А 15 ноября гвоздем программы станут белые медведи.

