Пермяков пригласили на показательные кормления в новом зоопарке
Практика успешно применялась на старом месте
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В новом Пермском зоопарке объявили о возобновлении показательных кормлений подопечных. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. По словам специалистов, все животные уже обжились в новых вольерах и готовы ко встрече с посетителями.
«Если вам интересно понаблюдать за поведением животных во время приема пищи — приходите к нам на показательные кормления. Это очень интересно!» — написано в telegram-канале зоопарка.
Пермякам представили расписание показательных кормлений на ноябрь. Так, 7-го числа можно будет понаблюдать за трапезой амурского тигра. 9-го — за приемом пищи орангутанов. А 15 ноября гвоздем программы станут белые медведи.
При этом в зоопарке отмечают — показательные кормления не являются основным приемом пищи. Это способ, чтобы животные задействовали свои инстинкты и придумали способ, как раздобыть пропитание.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!