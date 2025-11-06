Подготовка к празднику в магазинах Перми идет полным ходом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

До Нового года еще почти два месяца, но в Перми уже чувствуется приближение праздника. На полках магазинов появляются елочные игрушки, гирлянды, фигурки Деда Мороза и даже тематический текстиль. Корреспондент URA.RU прогулялась по пермским магазинам и узнала, какие новогодние украшения уже можно купить и сколько стоит украсить дом к празднику.

Товары для дома

В KuchenLand начали продавать елочные игрушки и фигурки, выполненные в классическом рождественском стиле. Здесь можно найти леденцы, пряничные домики, ангелов, оленей, подарочные коробки. Также на полках представлены украшения с лесными мотивами: елки, шишки, венки и грибы.

Елочные шары продаются как поштучно (от 499 рублей), так и наборами (от 399 рублей). Есть и большая фигура Санты для интерьера. Особое внимание уделено символу наступающего 2026 года — Красной огненной лошади. Елочные украшения в виде лошадок стоят от 1000 рублей.

В магазине Cozy Home акцент сделан на домашний уют. Здесь представлены тематические полотенца и постельное белье с изображениями леденцов, елок и оленей. Елочные шары стоят от 299 рублей, а фигурки лошадок — от 2199 рублей. Также можно приобрести Advent-календари с ароматами и свечами почти за 6000 рублей.













































1/12 Праздничные шары в красных и зеленых тонах создают классическую новогоднюю палитру Фото: URA.RU

Книжные магазины

Подготовку к Новому году начали даже книжные сети. В магазине «ЧитайГород» можно найти не только литературу, но и праздничные аксессуары. На прилавках — новогодние колпаки по 411 рублей, сладости в тематической упаковке: печенье с предсказаниями, мармелад, конфеты. Среди игрушек особое внимание привлекают капибары в новогоднем стиле по 1235 рублей.

Не забыли и про символ наступающего года — лошадку. С ней связана целая серия сувениров: фигурное мыло, мягкие игрушки в колпачках, шоколадные сюрпризы и магниты с предсказаниями. На полках также есть наборы для творчества: деревянные елочные игрушки и свечи, которые можно украсить самостоятельно.













1/4 Праздничная витрина в «Читай-городе» уже готова к зимнему сезону. Фото: URA.RU

Товары для творчества

В «Леонардо» представлены деревянные фигурки в форме снежинок, веточек с ягодами, елок, снегирей, бантов и других элементов, которые можно задекорировать самому. Они стоят от 49 рублей. Елочные украшения продаются разных форм и размеров: шары, колокольчики, сердечки, елки, медведи, олени, имбирные пряники, снеговики, звезды, банты, снежинки. Цены варьируются от 49 до 399 рублей.

Отдельное место занимают украшения с лошадками, стоимость которых составляет 299-639 рублей. Примечательно, что здесь удалось найти мишуру — традиционный атрибут новогоднего декора. Ее цена начинается от 109 рублей. В продаже также есть фигурки под елку — Дед Мороз, Снегурочка и Санта-Клаус стоимостью от 432 рублей.

































1/9 На полках «Леонардо» появились деревянные заготовки для новогоднего декора Фото: URA.RU

Продуктовые магазины

В продуктовых сетях праздничный ассортимент пока ограничен, но первые новогодние товары уже появились. В «Магните» продаются кружки, салатники, подставки под горячее, а также небольшие аксессуары: новогодние колпачки, оленьи рожки и упаковочная бумага по 99 рублей.

В «Монетке» выкладка новогоднего ассортимента только начинается, поэтому ценники есть не на всех товарах. Стоимость некоторых позиции, например, елочных игрушек, пока можно узнать только на кассе. Уже представлены игрушки-лошадки на руку за 259 рублей и новогодние полотенца по 299 рублей.