Общество

Транспорт

Из-за сноса аварийного дома в Перми временно перенесли автобусную остановку. Схема

07 ноября 2025 в 01:50
Перенос остановки объяснили мерами безопасности

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми временно изменили расположение автобусной остановки «Улица КИМ» из-за аварийного здания. Теперь транспорт будет останавливаться ближе к улице Лебедева, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

«Причиной переноса стало проведение работ по сносу аварийного здания, расположенного рядом с первоначальным местом остановки „Улица КИМ“. Временное расположение будет действовать до 30 ноября 2025 года», — указано в telegram-канале ведомства.

Меру ввели для безопасности пассажиров во время проведения демонтажных работ. Аварийное здание представляло угрозу для людей, ожидающих автобус. Пассажирам, которые используют маршруты, проходящие через остановку «Улица КИМ», следует учитывать новое расположение при планировании поездок.

Остановочный пункт остался на той же улице

Фото: telegram--канал «Пермский транспорт»

