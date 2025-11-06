Логотип РИА URA.RU
В новом здании художественной галереи в Перми появятся тактильные экспонаты

Пермская художественная галерея представит экспонаты для незрячих посетителей
06 ноября 2025 в 18:15
В учреждение уже доставлены сорок тактильных копий произведений искусства из различных эпох

Пермская художественная галерея оборудует свое новое здание специальными экспонатами для людей с нарушениями зрения. В учреждение уже доставлены сорок тактильных копий произведений искусства из различных эпох — от древнеегипетской цивилизации до художественных работ двадцатого столетия, предназначенных для посетителей с полной или частичной потерей зрения.

«Специальные копии экспонатов распределят по двенадцати экспозиционным пространствам. В помещениях, посвященных древнерусскому искусству, гости получат возможность ознакомиться с иконами „Святая Троица ветхозаветная“ (1667 год) и „Спас Нерукотворный“ (1676 год). В специализированном пространстве „Кабинет древностей“ будут представлены древнегреческая амфора четвертого века до нашей эры и статуэтка „Исида с Гором“, относящаяся к седьмому-шестому векам до нашей эры», — пишет издание «Новый компаньон».

Экспозиция западноевропейского искусства включит «Мадонну с младенцем» Джованни Беллини шестнадцатого века и пейзажную работу Яна Брейгеля семнадцатого столетия. В разделе народного искусства посетители смогут познакомиться с прялкой и вальком девятнадцатого века.

Ранее URA.RU уже показывало, как будут выглядеть тактильные экспонаты. Кроме того, рассказывало о специальном маршруте для слабовидящих и незрячих посетителей. Одна его часть поможет просто перемещаться по новому зданию, а другая проведет по экспозициям и конкретными предметам, представленным тактильными копиями экспонатов.

