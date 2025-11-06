В новом здании художественной галереи в Перми появятся тактильные экспонаты

В учреждение уже доставлены сорок тактильных копий произведений искусства из различных эпох Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская художественная галерея оборудует свое новое здание специальными экспонатами для людей с нарушениями зрения. В учреждение уже доставлены сорок тактильных копий произведений искусства из различных эпох — от древнеегипетской цивилизации до художественных работ двадцатого столетия, предназначенных для посетителей с полной или частичной потерей зрения.

«Специальные копии экспонатов распределят по двенадцати экспозиционным пространствам. В помещениях, посвященных древнерусскому искусству, гости получат возможность ознакомиться с иконами „Святая Троица ветхозаветная“ (1667 год) и „Спас Нерукотворный“ (1676 год). В специализированном пространстве „Кабинет древностей“ будут представлены древнегреческая амфора четвертого века до нашей эры и статуэтка „Исида с Гором“, относящаяся к седьмому-шестому векам до нашей эры», — пишет издание «Новый компаньон».

Экспозиция западноевропейского искусства включит «Мадонну с младенцем» Джованни Беллини шестнадцатого века и пейзажную работу Яна Брейгеля семнадцатого столетия. В разделе народного искусства посетители смогут познакомиться с прялкой и вальком девятнадцатого века.

