Тысячи метров тепловых сетей вернули администрации Пермского округа

Сети вернули под прямое управление властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском округе местная администрация вернула себе более 6 тысяч погонных метров тепловых сетей. Прокуратура региона добилась через арбитраж признания недействительным договора аренды с бывшим владельцем участка, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«Суд признал ничтожным договор аренды тепловых сетей в поселке Сылва. Собственника обязали вернуть более 6 тысяч погонных метров инженерных коммуникаций администрации Пермского муниципального округа», — указано на сайте прокуратуры края.

Судебным разбирательствам предшествовала проверка. Было установлено — документ подписан в обход законодательства о концессионных соглашениях. Выяснилось, что власти сдали в аренду критически важные инженерные коммуникации без надлежащего обоснования и без включения в договор обязательств по техническому обслуживанию и модернизации. Теперь надзорное ведомство будет контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.

Продолжение после рекламы