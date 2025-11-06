Тысячи метров тепловых сетей вернули администрации Пермского округа
Сети вернули под прямое управление властей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском округе местная администрация вернула себе более 6 тысяч погонных метров тепловых сетей. Прокуратура региона добилась через арбитраж признания недействительным договора аренды с бывшим владельцем участка, передает пресс-служба надзорного ведомства.
«Суд признал ничтожным договор аренды тепловых сетей в поселке Сылва. Собственника обязали вернуть более 6 тысяч погонных метров инженерных коммуникаций администрации Пермского муниципального округа», — указано на сайте прокуратуры края.
Судебным разбирательствам предшествовала проверка. Было установлено — документ подписан в обход законодательства о концессионных соглашениях. Выяснилось, что власти сдали в аренду критически важные инженерные коммуникации без надлежащего обоснования и без включения в договор обязательств по техническому обслуживанию и модернизации. Теперь надзорное ведомство будет контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.
Это уже не первый случай за год, когда прокуратура Пермского края защищает интересы муниципальных образований от незаконных действий частных лиц. Ранее надзорное ведомство пресекло попытку предпринимателя из Березников получить из бюджета компенсацию в размере 28 млн рублей за недвижимость в аварийной зоне. В суде было доказано — сделка совершена исключительно в целях получения компенсации.
