После гибели форели в Добрянке исчезнет рыбоводное ООО

Компания работает на рынке с 2006 года Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Прикамья подлежит ликвидации общество с ограниченной ответственностью «Добрянский рыбоводный центр» (ДРЦ), специализирующееся на разведении элитных видов осетровых рыб. Эти сведения опубликованы в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».

«ДРЦ официально перестанет существовать. Общество с 21 октября текущего года вступило в процедуру ликвидации», — выяснило издание «Коммерсант-Прикамье».

Рыбоводный центр появился в 2006 году. По информации из открытых источников, предприятие специализировалось на разведении и обработке ценных пород рыб, включая осетровые виды, форель и карповые. По итогам прошлого года выручка организации достигла 12,5 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 459 тысяч. Бенефициарным владельцем предприятия выступает Анна Медведева.

