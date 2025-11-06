Логотип РИА URA.RU
Новый оздоровительный комплекс для зимних видов спорта построят в Перми

07 ноября 2025 в 00:40
Вокруг спорткомплекса появятся инфраструктурные объекты (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми собираются построить новый оздоровительный комплекс для занятий зимними видами спорта. Объект появится в Мотовилихинском районе по улице Лядовской, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Проект компании „СтройИндустрия“ получил статус приоритетного на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Инвестор вложит в строительство более 350 млн рублей, а ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2028 года», — указано на сайте ведомства.

Особый статус позволит застройщику получить участок на льготных условиях и обеспечит сопровождение проекта органами власти на всех этапах. В составе многофункционального центра появятся ледовая арена, гостевые дома и сопутствующая инфраструктура для тренировок, соревнований и активного отдыха горожан.

Решение о возведении нового объекта связано с необходимостью модернизации спортивной городской инфраструктуры. Так существующий Дом спорта, построенный в 1975 году, не соответствует современным требованиям из-за физического износа, поэтому на его месте планируется возведение многофункционального центра площадью 2200 квадратных метров для круглогодичного использования.

