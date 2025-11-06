«Маленькие радости и вкусности»: как пермские политики борются с осенней хандрой

Политики Прикамья поделились рецептами от осенней хандры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С приходом осени многие начинают ощущать спад настроения и упадок сил, который часто называют «осенней хандрой». Все по-разному пытаются с ней справиться. URA.RU решило узнать, какими способами это делают пермские VIP — известные региональные депутаты и чиновники. Подробности — в материале агентства.

Ирина Ивенских, депутат Госдумы РФ

Ирина Ивенских ратует за ощущение радости и счастья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Одна из главных причин осенней хандры — не похолодание и дождливая плаксивая погода, а уменьшение уровня естественного освещения, ведь нехватка солнечного света влияет на выработку серотонина — гормона, который регулирует настроение и отвечает за ощущение радости и счастья», — рассказала депутат Госдумы РФ и кандидат психологических наук Ирина Ивенских. Она рекомендует то, что «переключает»: спорт, живое общение, создание комфортной атмосферы дома, приятные дела, маленькие «радости и вкусности», творчество и хобби. Ведь все это повышает настроение, уверяет народная избранница.

Олег Постников, лидер пермского ЛДПР

Олег Постников - за витамины и спорт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Лучшее средство от хандры — куда-нибудь свалить», — шутит Олег Постников. Но поскольку этот план не всегда реализуем, он действует по-другому. С утра — витамины цитрусовые: апельсин, мандарин или грейпфрут и зарядка. Вместо зарядки парламентарий может сходить на тренировку, и это должна быть силовая зарядка: отжимание, приседание, и обязательно упражнения с гантелями или штангой.

Обед должен быть непременно сытный, и желательно что-то «пожирнее», рассказал депутат. Вегетарианство Олег Постников не особо приемлет. Он считает, что люди, которые живут на Урале, должны накопить энергию на весь день, чтобы потом не искать эту энергию извне. А вечер Постников рекомендует провести в уютной обстановке с любимым человеком за просмотром какой-нибудь комедии, и обязательно с хорошим теплым напитком, например, ташкентским чем — с мятой и лимоном.

Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае

Игорь Сапко - за чай и камин на даче Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

«Осенней хандрой никогда не страдал, ведь это часть естественного круговорота, да и „У природы нет плохой погоды“. Каждое время года несет свою красоту и мудрость. Осень — это время уюта, тихих вечеров с книгой и чашкой чая, а в выходные на даче разжигаю камин, очень расслабляет», — делится с агентством пермский омбудсмен.

Игорь Сапко — любитель травяного чая, и заваривает его без добавления черного. Как правило, это мята, шиповник, мелисса, смородиновый лист. Все это растет на даче политика и сушит чайные ингредиенты он сам. «Ну и обязательно мед, покупаю у проверенного годами нашего фермера», — добавляет Игорь Вячеславович.

Ксения Айтакова, вице-спикер заксобрания Прикамья (КПРФ)

Ксения Айтакова предпочитает прогулки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Если погода позволяет, могу в лесу просто прогуляться, у нас Черняевский лес рядом, либо, чтобы переключиться, могу заняться уборкой или уехать на дачу в пригороде Перми», — рассказала URA.RU депутат. «У меня нет такого, что я не люблю какое-то время года. Но и не люблю, когда „небо падает на город“, это я так называю. Это когда тучи, серость, такое ощущение, что сейчас на тебя свалится вся непогода мира». Хотя и в потоках воды, которые осенью иногда выливаются с неба, Ксения Айтакова тоже находит что-то положительное.

Дмитрий Бондарь, депутат заксобрания Прикамья

Дмитрий Бондарь подходит к вопросу по-медицински правильно Фото: Сергей Русанов © URA.RU