Пермская скорая рассказала, с чем чаще всего обращались пермяки в октябре

С наступлением первых заморозков в Перми отмечается увеличение количества обращений по поводу переохлаждений. В октябре 2025 года было зарегистрировано семь подобных инцидентов. В сентябре медики зафиксировали лишь один случай переохлаждения.

«Вместе с тем специалисты отметили снижение числа происшествий, связанных с падениями граждан на улицах. Если в октябре бригады экстренной медицинской помощи выезжали на 949 таких вызовов, то в сентябре их количество превысило одну тысячу», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».