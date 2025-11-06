Пермская скорая рассказала, с чем чаще всего обращались пермяки в октябре
При этом уменьшилось количество травм, полученных при падении на улицах
С наступлением первых заморозков в Перми отмечается увеличение количества обращений по поводу переохлаждений. В октябре 2025 года было зарегистрировано семь подобных инцидентов. В сентябре медики зафиксировали лишь один случай переохлаждения.
«Вместе с тем специалисты отметили снижение числа происшествий, связанных с падениями граждан на улицах. Если в октябре бригады экстренной медицинской помощи выезжали на 949 таких вызовов, то в сентябре их количество превысило одну тысячу», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».
Общее число вызовов, обработанных службой скорой помощи за месяц, составило 34 510. Из этого объема 3 368 вызовов были классифицированы как экстренные, то есть связанные с непосредственной угрозой жизни пациентов. Пермская станция скорой медицинской помощи осуществляет обслуживание вызовов на территории Пермского, Краснокамского, Ильинского и Добрянского городских округов, а также Пермского муниципального округа.
