За несанкционированный концерт пермячку отправили на обязательные работы
Девушка попыталась организовать концерт в поддержку группы «Стоптайм»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Перми 20-летнюю местную жительницу Екатерину Осташеву признали виновной в нарушении общественного порядка и назначили ей 60 часов обязательных работ. В материалах дела указано, что основанием для разбирательства стал несанкционированный концерт в поддержку питерской группы «Стоптайм», который пермячка организовала 22 октября на городской эспланаде.
«Ленинский районный суд Перми счел артистку виновной в нарушении ст. 20.2.2 КоАП РФ („Организация массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка“). Осташевой назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ», — на делопроизводство ссылается «Газета.ru».
Жалобу на пошедший концерт подал один из прохожих, который сообщил — Осташева вместе с музыкантами перегородила дорожки на эспланаде напротив ТЦ «iMall Эспланада». Пешеходы были вынуждены обходить участок по проезжей части.
Пермячку задержали 1 ноября. Тогда же ей назначили административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования на наличие запрещенных веществ в крови. В этот же день дело об административном правонарушении передали в суд.
На концерт молодой артистки пришли порядка 60 человек. На встречу пермячка приглашала слушателей в своем telegram-канале. Неподалеку от площадки, где проходила акция, Осташева установила информационный плакат с разъяснением, что действие не носит политического характера. Одновременно с этим она объявила о возможности для зрителей внести добровольные пожертвования, переводя средства на ее банковскую карту.
