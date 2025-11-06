За несанкционированный концерт пермячку отправили на обязательные работы

Девушка попыталась организовать концерт в поддержку группы «Стоптайм» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми 20-летнюю местную жительницу Екатерину Осташеву признали виновной в нарушении общественного порядка и назначили ей 60 часов обязательных работ. В материалах дела указано, что основанием для разбирательства стал несанкционированный концерт в поддержку питерской группы «Стоптайм», который пермячка организовала 22 октября на городской эспланаде.

«Ленинский районный суд Перми счел артистку виновной в нарушении ст. 20.2.2 КоАП РФ („Организация массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка“). Осташевой назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ», — на делопроизводство ссылается «Газета.ru».

Жалобу на пошедший концерт подал один из прохожих, который сообщил — Осташева вместе с музыкантами перегородила дорожки на эспланаде напротив ТЦ «iMall Эспланада». Пешеходы были вынуждены обходить участок по проезжей части.

Пермячку задержали 1 ноября. Тогда же ей назначили административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования на наличие запрещенных веществ в крови. В этот же день дело об административном правонарушении передали в суд.