Из Лувра украли экспонаты

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — заявила Рашида Дати в своем сообщении в соцсети Х.

Как уточняет издание Le Parisien, группа злоумышленников проникла в здание музея, разбив окна. Преступники были вооружены. Им удалось похитить ювелирные украшения из одной из экспозиций и скрыться до приезда полиции. По данным газеты, сотрудники Лувра немедленно вызвали правоохранителей, после чего администрация музея приняла решение о временном закрытии учреждения для посетителей. Ведется розыск подозреваемых, детали ущерба уточняются.