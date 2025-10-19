Логотип РИА URA.RU
Из Лувра украли экспонаты

19 октября 2025 в 15:21
Злоумышленники разбили окна Лувра

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Утром 19 октября в парижском музее Лувре произошло ограбление. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — заявила Рашида Дати в своем сообщении в соцсети Х.

Как уточняет издание Le Parisien, группа злоумышленников проникла в здание музея, разбив окна. Преступники были вооружены. Им удалось похитить ювелирные украшения из одной из экспозиций и скрыться до приезда полиции. По данным газеты, сотрудники Лувра немедленно вызвали правоохранителей, после чего администрация музея приняла решение о временном закрытии учреждения для посетителей. Ведется розыск подозреваемых, детали ущерба уточняются.

