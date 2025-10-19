Стало известно, какие продукты подорожали сильнее всего с лета
Изменение цен связывают с началом осеннего сезона
Цены на огурцы и помидоры в России продолжают расти — с середины лета эти овощи оказались лидерами по удорожанию на внутреннем рынке, также дорожают яйца, говядина и баранина. Об этом говорится в новом отчете Росстата.
«Килограмм огурцов с конца июля подорожал со 112 рублей 83 копеек до 131 рубля 06 копеек, а помидоров — с 176 до 191 рубля за килограмм», — пишут аналитики «Парламентской газеты». Тенденция сохраняется ежегодно и связана с сокращением предложения на фоне увеличения затрат на хранение и транспортировку в осеннем сезоне.
В то же время по ряду других категорий овощей зафиксировано существенное снижение цен. Согласно отчету, морковь подешевела с 71 до 44 рублей за килограмм, картофель — с 69 до 39 рублей, репчатый лук — с 61 до 40 рублей, белокочанная капуста — с 49 до 31 рубля, а яблоки — с 187 до 152 рублей. В аналитическом материале отмечается, что снижение стоимости связано с увеличением объемов сбора урожая и насыщением рынка продукцией нового сезона.
