Стало известно, какие продукты подорожали сильнее всего с лета

Изменение цен связывают с началом осеннего сезона Фото: Илья Московец © URA.RU

Цены на огурцы и помидоры в России продолжают расти — с середины лета эти овощи оказались лидерами по удорожанию на внутреннем рынке, также дорожают яйца, говядина и баранина. Об этом говорится в новом отчете Росстата.

«Килограмм огурцов с конца июля подорожал со 112 рублей 83 копеек до 131 рубля 06 копеек, а помидоров — с 176 до 191 рубля за килограмм», — пишут аналитики «Парламентской газеты». Тенденция сохраняется ежегодно и связана с сокращением предложения на фоне увеличения затрат на хранение и транспортировку в осеннем сезоне.