Происшествия

Пожары

В Сургуте вспыхнул автобус на улице Маяковского

19 октября 2025 в 18:22
Огнеборцы оперативно справились с устранением пожара

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

«Автобус горел сильно. Видео тушения маршрутки на Маяковского», — пишут в посте. На кадрах видно, что больше всего горела передняя часть.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. Информация о пострадавших уточняется.

