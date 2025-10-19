В Сургуте вспыхнул автобус на улице Маяковского

В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

«Автобус горел сильно. Видео тушения маршрутки на Маяковского», — пишут в посте. На кадрах видно, что больше всего горела передняя часть.