В Сургуте вспыхнул автобус на улице Маяковского
19 октября 2025 в 18:22
Огнеборцы оперативно справились с устранением пожара
В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
«Автобус горел сильно. Видео тушения маршрутки на Маяковского», — пишут в посте. На кадрах видно, что больше всего горела передняя часть.
Пожарные оперативно справились с возгоранием. Информация о пострадавших уточняется.
