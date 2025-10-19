В аэропорту Сургута задержаны рейсы из Самары и обратно из-за угрозы атаки БПЛА

Срочная новость Фото: © URA.RU

В аэропорту Сургута 19 октября были задержаны прилеты и вылеты рейсов из Самары из-за угрозы атаки БПЛА на аэродроме Курумоч. Информация о задержках опубликована на официальном сайте аэропорта Сургута. «Самара (Курумоч) рейс ЮТ418, прибытие в 06:25. Задержан, прибытие в 09:43», — говорится в сообщении онлайн-табло аэропорта. Также указано, что отправление рейса в Самару №ЮТ477, запланированное на 09:33, перенесено на 11:00. Согласно данным аэропорта, задержка связана с временным ограничением работы самарского аэропорта Курумоч. В онлайн-табло отмечается, что пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации и прибывать в аэропорт заранее.