Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В аэропорту Сургута задержаны рейсы из Самары и обратно из-за угрозы атаки БПЛА

19 октября 2025 в 07:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В аэропорту Сургута 19 октября были задержаны прилеты и вылеты рейсов из Самары из-за угрозы атаки БПЛА на аэродроме Курумоч. Информация о задержках опубликована на официальном сайте аэропорта Сургута. «Самара (Курумоч) рейс ЮТ418, прибытие в 06:25. Задержан, прибытие в 09:43», — говорится в сообщении онлайн-табло аэропорта. Также указано, что отправление рейса в Самару №ЮТ477, запланированное на 09:33, перенесено на 11:00. Согласно данным аэропорта, задержка связана с временным ограничением работы самарского аэропорта Курумоч. В онлайн-табло отмечается, что пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации и прибывать в аэропорт заранее.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал