Главные факты о Нефтеюганске, которые должен знать каждый

Нефтеюганск — город, где сливаются суровая сила сибирской тайги и крепких людей, которые буквально за несколько лет на пустом месте сумели выстроить территорию для комфортной и счастливой жизни. Муниципалитет отметил уже 58-ю годовщину и является третьим по размеру городом ХМАО. Чем известен и уникален город — в материале URA.RU.

Два слова — целый город

В 1961 году геологи нашли нефть на берегу Юганской Оби и тогда было решено обустроить здесь рабочий поселок. Объединив эти два факта — гидроним (берег Юганской Оби) и природное богатство — нефть, и получилось название для поселка — Нефтеюганск. Примечательно, что всего шесть лет спустя территория получила статус города.

Жизнь на острове

Нефтеюганск известен своей географической особенностью. Часть города расположена, по сути, на островах. С севера его омывает река Обь, а с юга ее протока — Юганская Обь. Островки с землей соединяются мостами. Это единственный населенный пункт в Югре, расположенный на островной территории.

Пятиугольный дом

Одна из достопримечательностей города — дом с пятью углами. Комнаты в этой пятиэтажке, построенной в 1989 году, также имеют пять углов. Говорят, что здесь живет много людей, которые принимали непосредственное участие в строительстве «архитектурного чуда».

С чего начинался город

Самые первые улицы Нефтеюганска — Гагарина, Мира и Первопроходцев. Прежде это были проселочные дороги среди болот и тайги, а сегодня — современные магистрали. Улица Мира — одна из самых красивых и зелёных: с аллеями, магазинами и центральной площадью. В центре города сохранились советские пятиэтажки, но постепенно их заменяют современные жилые комплексы и бизнес-центры.

Памятники двум трагедиям

Среди архитектурных комплексов города особенно выделяются две скульптуры. Одна из них — это бюст Владимиру Петухову, первому всенародно избранному мэру Нефтеюганска, которого спустя два года после того, как она возглавил город, застрелили. На гранитном постаменте высечены слова: «Я любил Нефтеюганск».

Второй памятник — «Древо жизни». Его установили в память о погибших в страшной аварии детях-спортсменах акробатической секции и их наставниках.

Аллея с камнями из китайской провинции

Еще одна местная достопримечательность с историей — архитектурный комплекс, расположенный между Храмовым комплексом Святого Духа и Храмом Всех Святых. Знакомство с комплексом начинается с Приветственной арки — символа начала входа в семейную жизнь. По дороге молодые двигаются к «Камням счастья» — это семь гранитных цилиндрических камней из гранита, добытого в провинции Гуанчжоу в Китае.

Далее пару встречает «Мост поцелуев», «Древо жизни», «Скамья примирения». На пути молодых также встает скульптурная композиции Петру и Февронии, покровителям брака. В руках княгини Февронии — «источник свет», свет в руках скульптуры загорается вместе с уличными фонарями.

Железная щука, конек-горбунек и Ершов

Среди необычных архитектурных форм в городе особенно заметна садово-парковая скульптура «Рыба» в прибрежной зоне. Говорят, что в 60-х в реках рядом с городом щуку ловили буквально руками, ей и посвящена метровая композиция.

Возле центральной библиотеки Нефтеюганска расположен замечательный скульптурный ансамбль по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» — Жар-птица, Царь-девица Марья и другие. У входа в библиотеку расположен памятник самому Петру Ершову.

Хорошие доходы

Зарплаты в Нефтеюганске могут доходить до 100-130 тысяч рублей. Главные факторы, влияющие на этот показатель — северные коэффициенты и высокая стоимость труда в нефтяной отрасли. Однако и стоимость жизни здесь также выше: некоторые продукты или доставка обходятся дороже из-за удаленности и сурового климата.

Город, из которого не хочется уезжать