Где свердловчане могут рыбачить в ХМАО, какую рыбу поймать и сколько это стоит

Ханты-Мансийский округ привлекает российских туристов не только своей уникальной этнокультурой и северными красотами, но и рыбалкой. Каждый год в Югру стекаются рыбаки из соседних регионов, чтобы поймать там нельму, щуку, окуня, судака и язя. Не исключение и свердловчане. Где именно наши земляки могут рыбачить в ХМАО, сколько будет стоить дорога и что попадется на удочку, — в заметке URA.RU.
Озеро Сырковый сор
Оно находится в Нефтеюганском районе ХМАО, в 300 метрах к северо-западу от поселка Салым. Расстояние до него от Екатеринбурга 894 км. Маршрут на автомобиле проходит через Свердловскую, Тюменскую области и сам округ. Поездка по трассе со средней скоростью около 70 км/ч без остановок займет примерно 11 часов. Если взять для расчета стоимость литра самого недорогого бензина АИ 92 (56,95 рублей), то дорога в одну сторону на легковушке обойдется примерно в 5130 рублей. В озере водятся в основном окуни и караси, гольяны и голавли, но нередко попадаются язи и щуки.
Окрестности Излучинска
Другое популярное место — заполненный теплой водой карьер под Излучинском, рядом с Нижневартовской ГРЭС. Расстояние между Екатеринбургом и Излучинском — 1343 км. Добираться также придется через три региона. Если ехать по трассе со средней скоростью около 70 км/ч без остановок, то поездка займет примерно 19 часов 11 минут. За недорогой бензин для легковушки придется отдать в один конец 7,5 тысяч рублей, зато можно привезти домой много рыбы. В карьере чаще всего ловятся окуни, язи, карпы, караси, лещи и гольяны.
Притоки Конды
Любители глуши, мечтающие оказаться вдали от цивилизации, могут отправиться в Кондинский район к поселку Междуреченскому. Расстояние от Екатеринбурга до него на машине — 593 км. Время в пути составит около 8,5 часов (если ехать по трассе со средней скоростью около 70 км/ч без остановок). Дорога в один конец на легковушке обойдется в 3400 рублей.
В Междуреченском надо найти место, где река Ах впадает в реку Конду. Местные советуют арендовать лодку и отправиться вниз по течению. Там выйти на притоки Конды — например, Воевланку или Большой Тап. В Конде и ее притоках обитают щука, язь, карась, окунь, плотва, елец, налим, пескарь, а также нельма и стерлядь (но эту рыбу ловить нельзя, за нее полагается штраф).
