За сутки в ХМАО потушили 5 пожаров, в том числе в кафе и сауне

В ХМАО огнеборцы потушили за последние сутки 5 техногенных пожаров. Наиболее крупный произошел в Сургуте, где на улице Инженерной в сауне огонь повредил 50 квадратных метров помещений. Об этом написали в telegram-канал МЧС ХМАО-Югры. "В Сургуте на улице Инженерной произошел крупный пожар в неэксплуатируемой сауне, поврежденной на площади 50 кв. м. К тушению привлекалось 28 человек и 9 единиц техники", - сообщают в посте. В Нижневартовске полностью сгорела баня в садоводстве "Мечта". В Нефтеюганске было возгорание на чердаке кафе. Оттуда эвакуировали 10 человек. Во всех случаях причинами пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.