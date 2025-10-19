Логотип РИА URA.RU
Губернатор ХМАО поздравил югорчан с Днем отца и показал семейное фото. Фото

Губернатор ХМАО показал семейное детское фото в День отца
19 октября 2025 в 09:38
Губернатор показал фото из семейного архива от 2 мая 1981 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем отца. Он поделился в своем telegram-канале, что для него значит быть отцом, и показал свое детское фото из семейного архива.

«Как отец, могу сказать, что видеть, как растут твои дети, как они учатся, радуются, преодолевают трудности, — это ни с чем не сравнимое чувство. Поздравляю всех пап Югры с Днем отца!» — поздравляет Кухарук.

Руслан Кухарук с отцом. Урай, 2 мая 1981 год

Фото: telegram-канал Руслана Кухарука

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) труженица тыла и ветеран Мария Симонян 11 октября встретила 102-й день рождения. С праздником ее поздравил глава города Тимур Агадуллин.

