Губернатор ХМАО поздравил югорчан с Днем отца и показал семейное фото. Фото
Губернатор показал фото из семейного архива от 2 мая 1981 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем отца. Он поделился в своем telegram-канале, что для него значит быть отцом, и показал свое детское фото из семейного архива.
«Как отец, могу сказать, что видеть, как растут твои дети, как они учатся, радуются, преодолевают трудности, — это ни с чем не сравнимое чувство. Поздравляю всех пап Югры с Днем отца!» — поздравляет Кухарук.
Руслан Кухарук с отцом. Урай, 2 мая 1981 год
Фото: telegram-канал Руслана Кухарука
