Первого зама главы Нефтеюганска обвинили в продаже недвижимости по заниженной цене
Гусенкову предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ
Фото: Илья Московец © URA.RU
В отношении первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он подозревается в помощи продажи недвижимости АО по сильно сниженной стоимости. Об этом сообщили в telegram-канале Следком.
«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска... Обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка», — пишет пресс-служба.
Продажа совершилась в 2023 году. Наказание будет предусмотрено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
До этого силовики нагрянули к чиновнику и в мэрию с обысками. Тогда редакции URA.RU сообщили, что зам главы замешан в продаже недвижимости комбината питания, а также реализации сети муниципальных аптек «Фармация» и иных активов.
