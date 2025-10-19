Логотип РИА URA.RU
Первого зама главы Нефтеюганска обвинили в продаже недвижимости по заниженной цене

19 октября 2025 в 18:04
Гусенкову предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ

Фото: Илья Московец © URA.RU

В отношении первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он подозревается в помощи продажи недвижимости АО по сильно сниженной стоимости. Об этом сообщили в telegram-канале Следком.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска... Обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка», — пишет пресс-служба.

Продажа совершилась в 2023 году. Наказание будет предусмотрено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

До этого силовики нагрянули к чиновнику и в мэрию с обысками. Тогда редакции URA.RU сообщили, что зам главы замешан в продаже недвижимости комбината питания, а также реализации сети муниципальных аптек «Фармация» и иных активов.

