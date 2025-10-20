Пропавшая женщина ушла на Иремель - вторую по высоте вершину Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ведутся поиски 43-летней Полины Захаровой, которая 18 октября 2025 года отправилась на гору Большой Иремель и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Женщина ушла в горы на границе с Республикой Башкортостан и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

«Внимание! Пропал человек! Захарова Полина Евгеньевна, 43 года (1982 г.р.). Гора Б. Иремель, Челябинская область — Республика Башкортостан. 18 октября 2025 года ушла на гору и не вернулась», — говорится в ориентировке поисковиков.

Рост женщины составляет 153 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения была одета в розовую куртку, бордовые брюки, серо-синие ботинки и бордовую шапку. В настоящее время поисковые отряды прочесывают территорию в районе горы Большой Иремель. В операции участвуют спасатели и волонтеры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее в Челябинской области уже проходили масштабные поиски пропавших людей — так, с 12 октября волонтеры, полиция и спасатели разыскивали 76-летнюю женщину, ушедшую из дома в сторону кладбища у поселка Аракуль. Поиски продолжались несколько суток и привлекли более 150 человек, включая специалистов с беспилотниками и кинологов. Женщину нашли живой.