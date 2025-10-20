Главному курганскому приставу Уваровой грозит колония, ее коллеги под следствием: топ событий недели в регионе

Уварову этапировали из Кургана в Москву и отправили в СИЗО №6 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После громкого задержания руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов в Курганской области Ирины Уваровой, под подозрение попали ее коллеги. Компетентные органы выявляют новые улики по делу и нарушения в структуре УФССП в регионе. Самой Уваровой грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Об этом и других важных событиях, которые произошли за неделю с 13 по 19 октября — в материале URA.RU.

Уваровой грозит до 10 лет колонии

Бывшей начальнице УФССП по Курганской области Ирине Уваровой, арестованной по обвинению в хищении в особо крупном размере, может грозить до 10 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которое также предусматривает штраф до миллиона рублей.

Уварову задержали 8 октября вместе с ее заместителем Дмитрием Леоновым. После обысков в управлении их этапировали в Москву, где Басманный суд отправил экс-чиновницу в СИЗО №6 «Печатники» до 7 декабря. Попытка обжаловать арест и заменить его на домашний не увенчалась успехом.

Следствие полагает, что Уварова склоняла подчиненных к фиктивному трудоустройству, чтобы создавать видимость выполнения планов и получать премии. Также, по данным источников, ее подозревают в поборах с сотрудников на нужды управления, которые тратились на личные цели, и в незаконных контактах с компаниями-должниками.

Другие приставы подозреваются в нарушениях

Скандал в УФССП не ограничился руководством. Вместе с Уваровой был арестован ее заместитель Дмитрий Леонов по аналогичным обвинениям. Кроме того, под следствием оказались и другие сотрудники ведомства.

Один из приставов-исполнителей был задержан за подделку более 50 протоколов об административных правонарушениях для улучшения своих показателей работы. Замначальника отделения в Шадринске Сергей Моисеев арестован по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Еще один шадринский пристав подозревается в получении взятки на сумму свыше 390 тысяч рублей за бездействие по взысканию долга. Пристав Камран Аббасов, также обвиняемый в подлоге документов, привлек внимание своим образом жизни (дорогой автомобиль Lexus, заграничные поездки), несоответствующим официальным доходам. Пристав Данила Рогачев был отправлен под домашний арест по обвинению в похищении человека (ст. 126 УК РФ) на почве бытового конфликта.

Оправданный по школе застройщик

Курганский городской суд вынес оправдательный приговор бизнесмену Артуру Седому. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве школы. Суд пришел к выводу, что в действиях застройщика отсутствует состав преступления, и признал за ним право на реабилитацию. С предпринимателя Седого снята мера пресечения в виде подписки о невыезде, а арест с его автомобиля Mercedes-Benz G500 будет снят после вступления приговора суда в законную силу.





Самолеты из Кургана не будут летать в Сочи

Авиакомпания NordWind отменила все зимние рейсы из Кургана в Сочи. Последний вылет в этом направлении в текущем году состоится 2 ноября.

Пассажиры, планировавшие поездки на курорт в новогодние праздники, столкнулись с отсутствием билетов в продаже, хотя еще месяц назад они были доступны по цене около 4 тысяч рублей. Предполагается, что причиной отмены могло стать окончание субсидий на маршрут или его нерентабельность для авиаперевозчика в зимний сезон.

Новый дискаунтер зашел на курганский рынок

В селе Кетово открылся супермаркет низких цен федеральной сети «Находка». Он разместился в новом торговом центре, строительство которого завершилось в сентябре. Это второй магазин сети в регионе (первый работает в Кургане).

В ассортименте представлены продукты питания, товары для дома и одежда по минимальным ценам. Например, гранаты продаются по 150 рублей за кг, сметана — по 100 рублей за 500 грамм, а новогодние украшения — от 80 рублей.

Снесли легендарный магазин

В Кургане на улице Коли Мяготина, 129 демонтировали продуктовый магазин «Дюна», работавший с 1990-х годов и знакомый многим горожанам. Снос этого объекта стал продолжением тенденции по сокращению торговых точек в городе. Ранее в Кургане прекратили работу гипермаркет китайских товаров и несколько магазинов сети «Светофор».

Новое кафе появилось в центре Кургана, пока остальные закрываются

На фоне новостей о трудностях в сфере общепита Кургана, где некоторые заведения закрываются или меняют формат из-за низкой выручки (например, «Папин бар» перешел на банкетное обслуживание, а ресторан «Квеври» закрылся), в городе появляются и новые точки притяжения. На улице Красина открылось кафе-кондитерская Fantasy Sweet, предлагающее недорогие обеды, завтраки и авторские десерты. Особенностью меню стали драники с различными топпингами по цене от 320 до 440 рублей. Также в центре, в сквере музея, успешно работает новая кофейня «Гостиный дворъ 1868», уже получившая высокие оценки от посетителей.