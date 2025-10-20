Секретная служба США нашла удобную позицию для стрельбы по Трампу

Позицию обнаружили перед приземлением самолета Фото: Official White House / Tia Dufour

Оборудованная охотничья вышка обнаружена Секретной службой США рядом с аэропортом Палм-Бич во Флориде, в непосредственной близости от зоны посадки президентского самолета Air Force One. Инцидент произошел накануне 17 октября, до прилета президента США Дональда Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго. О факте обнаружения позиции сообщил директор ФБР Кэш Пател, его слова приводит телекомпания Fox News. По данным правоохранительных органов, охотничья вышка находилась на возвышенности и позволяла вести прямое наблюдение за взлетно-посадочной полосой, используемой президентским бортом.

«Перед возвращением президента в Уэст-Палм-Бич Секретная служба США обнаружила оборудованную на возвышении охотничью позицию, с которой просматривалась зона приземления Air Force One. На месте никого не было. ФБР ведет расследование, выделяет ресурсы для сбора всех свидетельств с места происшествия и задействует возможности аналитиков по мобильной связи», — заявил Пател, слова приводит Fox News. По его словам, следственные действия продолжаются, а все данные с места будут тщательно проанализированы для установления возможных угроз.

Источники Fox News в силовых структурах уточняют, что позиция, предположительно, была сооружена несколько месяцев назад. На месте изъяты предметы, указывающие на длительное пребывание человека. Официальные лица не раскрывают подробности о типе оборудования и возможных мотивах неизвестных лиц, обустроивших данную точку. Власти усилили меры безопасности вокруг аэропорта и резиденции Мар-а-Лаго.

