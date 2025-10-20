На борту экстренно севшего в Пулково самолета было 162 человека
Самолет благополучно приземлился в Пулково
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Самолет Airbus A320, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург—Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково из-за выявленной неисправности шасси. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На борту воздушного судна находились 162 человека. В результате инцидента самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, уточнили в экстренных службах.
