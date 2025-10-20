Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

На борту экстренно севшего в Пулково самолета было 162 человека

20 октября 2025 в 06:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолет благополучно приземлился в Пулково

Самолет благополучно приземлился в Пулково

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург—Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково из-за выявленной неисправности шасси. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На борту воздушного судна находились 162 человека. В результате инцидента самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, уточнили в экстренных службах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал