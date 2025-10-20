Офтальмолог раскрыла, почему человек ощущает песок в глазах

Если чувство песка в глазах не проходит, важно не заниматься самолечением, заявила Миргородская Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ощущение присутствия инородного тела или песка в глазах является одной из наиболее распространенных жалоб, с которыми пациенты обращаются к офтальмологам. Врач-офтальмолог медицинского центра «СМ-Клиника» Светлана Миргородская сообщила, что подобное ощущение возникает из-за воспаления слезных протоков.

Как отметила специалист, наряду с ощущением песка пациенты часто сталкиваются с жжением, сухостью, покраснением и чувством усталости глаз. Подобные проявления, как правило, связаны с воспалительными процессами или раздражением слизистой оболочки органа зрения, наиболее часто возникающими при синдроме сухого глаза.

«Развитие этого синдрома может быть связано с нарушением состава или количества слезной жидкости. Причины этой патологии могут быть разными: нарушение работы мейбомиевых желез, воспаление слезных протоков, гормональные изменения или длительной зрительной нагрузка, например при работе в офисе», — пояснила Миргородская. Ее слова передают «Известия».

Продолжение после рекламы

Кроме того, по словам эксперта, дискомфорт в глазах нередко возникает у пользователей контактных линз при несоблюдении правил их ношения, хранения и обработки. Похожие симптомы могут сопровождать инфекционные и аллергические заболевания глаз, такие как конъюнктивит, блефарит и кератит. В подобных случаях дополнительно наблюдаются зуд, покраснение, слезотечение и светобоязнь. Ощущение песка возможно и при лагофтальме — состоянии, при котором веки не полностью смыкаются.

Светлана Миргородская также подчеркнула, что иногда причиной дискомфорта становится побочное действие отдельных лекарственных средств, включая глазные капли, антигистаминные и гормональные препараты. Неприятные ощущения могут быть связаны и с попаданием в глаз пыли, мелких частиц или микротравмами поверхности органа зрения. Если ощущение песка в глазах сохраняется более нескольких дней, не следует заниматься самолечением. Необходимо обратиться за консультацией к офтальмологу, который сможет установить точную причину симптома и назначить соответствующую терапию.

Офтальмолог добавила, что своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие осложнений, сохранить зрение и избежать перехода заболевания в хроническую форму. Регулярные профилактические осмотры особенно важны для тех, кто длительное время работает за компьютером, использует контактные линзы или часто ощущает усталость глаз.