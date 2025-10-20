Офтальмолог раскрыла, почему человек ощущает песок в глазах
Если чувство песка в глазах не проходит, важно не заниматься самолечением, заявила Миргородская
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ощущение присутствия инородного тела или песка в глазах является одной из наиболее распространенных жалоб, с которыми пациенты обращаются к офтальмологам. Врач-офтальмолог медицинского центра «СМ-Клиника» Светлана Миргородская сообщила, что подобное ощущение возникает из-за воспаления слезных протоков.
Как отметила специалист, наряду с ощущением песка пациенты часто сталкиваются с жжением, сухостью, покраснением и чувством усталости глаз. Подобные проявления, как правило, связаны с воспалительными процессами или раздражением слизистой оболочки органа зрения, наиболее часто возникающими при синдроме сухого глаза.
«Развитие этого синдрома может быть связано с нарушением состава или количества слезной жидкости. Причины этой патологии могут быть разными: нарушение работы мейбомиевых желез, воспаление слезных протоков, гормональные изменения или длительной зрительной нагрузка, например при работе в офисе», — пояснила Миргородская. Ее слова передают «Известия».
Кроме того, по словам эксперта, дискомфорт в глазах нередко возникает у пользователей контактных линз при несоблюдении правил их ношения, хранения и обработки. Похожие симптомы могут сопровождать инфекционные и аллергические заболевания глаз, такие как конъюнктивит, блефарит и кератит. В подобных случаях дополнительно наблюдаются зуд, покраснение, слезотечение и светобоязнь. Ощущение песка возможно и при лагофтальме — состоянии, при котором веки не полностью смыкаются.
Светлана Миргородская также подчеркнула, что иногда причиной дискомфорта становится побочное действие отдельных лекарственных средств, включая глазные капли, антигистаминные и гормональные препараты. Неприятные ощущения могут быть связаны и с попаданием в глаз пыли, мелких частиц или микротравмами поверхности органа зрения. Если ощущение песка в глазах сохраняется более нескольких дней, не следует заниматься самолечением. Необходимо обратиться за консультацией к офтальмологу, который сможет установить точную причину симптома и назначить соответствующую терапию.
Офтальмолог добавила, что своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие осложнений, сохранить зрение и избежать перехода заболевания в хроническую форму. Регулярные профилактические осмотры особенно важны для тех, кто длительное время работает за компьютером, использует контактные линзы или часто ощущает усталость глаз.
Ранее врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова в комментарии для URA.RU сообщила, что в случае возникновения определенных тревожных признаков людям, использующим контактные линзы, рекомендуется немедленно отказаться от их ношения. По ее словам, подобными симптомами являются повышенная светочувствительность, усиленное слезотечение, чувство жжения или присутствия инородного тела в глазу, а также покраснение глаз. Она подчеркнула, что такие меры необходимы для предотвращения инфекционных и других возможных осложнений, связанных с использованием контактных линз.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Да ладно20 октября 2025 09:19Каждый раз к офтальмологу не набегаешся то грипп, то за компом пересидел, капли левомицетина в любой аптеке есть, надо просто не лениться и 2-3 раза в сутки закапывать в глаза, тогда и песка не будет, а за одно и зуд исчезнет!))