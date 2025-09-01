Офтальмолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя носить контактные линзы

Люди, использующие контактные линзы, должны прекратить их ношение при появлении ряда тревожных симптомов. Об этом URA.RU сообщила врач-офтальмолог медицинской компании СберЗдоровье Мария Чурганова. По ее словам, речь идет о таких признаках, как повышенная чувствительность к свету, слезоточивость, жжение, ощущение инородного тела и покраснение глаз.
«При появлении таких симптомов, как повышенная чувствительность к свету, слезоточивость, ощущение жжения или инородного тела в глазах, покраснение глаз ? нужно прекратить использование контактных линз и обратиться к офтальмологу», — подчеркнула Чурганова в беседе с URA.RU. Это необходимо для предотвращения возможных инфекционных и иных осложнений, связанных с ношением контактных линз.
Для профилактики осложнений — кератита и других инфекций — врач советует строго соблюдать правила ухода: надевать линзы до умывания, тщательно мыть руки перед каждым использованием, применять только специальные растворы и контейнеры. Запрещается промывать линзы водопроводной водой.
По словам Чургановой, контактные линзы эффективны для коррекции зрения, они показаны при близорукости, астигматизме, кератоконусе и некоторых других патологиях глаз. Также их применяют с косметической целью — для изменения цвета глаз или маскировки дефектов радужки.
Офтальмолог пояснила, что мягкие контактные линзы производят из гидрогелевых или силикон-гидрогелевых материалов, а жесткие — из оргстекла. Мягкие линзы чаще используются в офтальмологической практике и бывают дневными либо пролонгированными, позволяющими носить их круглосуточно. Жесткие линзы назначают при выраженной близорукости, кератоконусе и в некоторых случаях при синдроме «сухого глаза». Особый тип — ночные жесткие линзы — рекомендуют детям с прогрессирующей миопией: они корректируют форму роговицы во время сна.
Однако Чурганова предупредила о серьезных противопоказаниях. Линзы запрещено использовать при простудных заболеваниях, воспалениях или повреждениях глаз, аллергических реакциях, новообразованиях на поверхности глаза, беременности, психических расстройствах и некоторых системных болезнях, например синдроме Шегрена.
Ранее офтальмолог, офтальмохирург и кандидат медицинских наук Сино Гозиев сообщил, что световые вспышки в поле зрения могут свидетельствовать о наличии различных офтальмологических или неврологических заболеваний. Специалист отметил, что световые вспышки наиболее часто наблюдаются у пациентов, имеющих склонность к заболеваниям глаз, например при миопии или сахарном диабете, передает 360.ru. Одной из ключевых причин возникновения фотопсий эксперт назвал процессы разжижения стекловидного тела, что нередко приводит к его отделению от сетчатки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.