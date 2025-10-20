В Росстате описали портрет среднестатистического жителя России

Среднестатистический россиянин с большой вероятностью проводит время за просмотром телепередач и фильмов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По случаю Всемирного дня статистики Росстат подготовил аналитический обзор, отражающий социально-демографический облик среднего жителя России на основании данных за 2024 год. Так, к концу 2024 года структура населения характеризовалась следующим соотношением: 46% мужчин и 54% женщин, а средний возраст составил 41 год.

«В общей численности населения насчитывалось 46% мужчин и 54% женщин на конец 2024 года (количество женщин традиционно более чем на 10 млн превосходит количество мужчин)», — передает РБК информацию от Росстата. Доля россиян, идентифицирующих себя как представители русской национальности, составила 80,8%.

Эти сведения базируются на итогах Всероссийской переписи населения 2020 года, результаты которой были опубликованы в 2021 году. Средний возраст жителей России в 2024 году составил 41 год: мужчины в среднем — 38 лет, женщины — 43 года. Показатели среднего роста среди мужчин всех возрастных групп достигли 162,9 сантиметров, среди женщин — 159,5 сантиметров. Средний вес мужчин составил 74,1 килограмм, женщин — 67,0.

Статистика семейного положения показывает, что в 2024 году официально состояли в браке 63% мужчин (доля неженатых — 37%) и 54% женщин (незамужних — 46%). В структуре проведения досуга 77,9% граждан предпочитали смотреть телевизионные передачи и фильмы, 70,6% — общаться с друзьями, 50,2% использовали свободное время для работы с компьютером, планшетом или телефоном, 34% занимались чтением книг, журналов и газет, а 24,5% уделяли время своим хобби. Кроме того, доступ к интернету имели 88,9% населения, при этом ежедневно пользовались сетью 76,4% мужчин и 74,7% женщин. По результатам опросов, 80,4% граждан в возрасте 35–39 лет оценивали состояние своего здоровья как «хорошее» или «очень хорошее», а среди всего населения этот показатель составлял 52,7%.

Реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Средняя начисленная заработная плата в организациях достигла 89 069 рублей в месяц, что на 19% больше, чем в 2023 году. Типичным работником в 2024 году являлась женщина с высшим образованием, занятая в сфере оптовой или розничной торговли, с ежемесячным доходом 84 199 рублей. По итогам года 49,3% российских семей владели легковым автомобилем.

Городское население составило 75% от общей численности, сельское — 25%. На 1 января 2025 года 28% граждан проживали в Центральном федеральном округе, 19% — в Приволжском, остальные 53% — в других федеральных округах. Среди проживающих в отдельных квартирах 42% занимали двухкомнатные жилые помещения.