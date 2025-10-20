Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Житель ХМАО пропал в лесу около Сургута

20 октября 2025 в 10:41
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина заблудился в лесном массиве недалеко от 11-го километра автодороги «Когалым — Сургут». На его поиски выезжали сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда, однако обнаружить пропавшего не удалось. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«После прибытия на место спасатели обследовали территорию вдоль трассы „Когалым — Сургут“, прилегающие дороги, кустарники и месторождения. В ходе поисков использовались звуковые и световые сигналы, однако мужчину найти не удалось», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе (ХМАО) пропал 72-летний Искандер Микаилов. Пенсионер вышел из дома и пне вернулся.

