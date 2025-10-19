«Пропал Микаилов Искандер Алигейдар оглы, 72 года, ПСОК Победит-2, межселенная территория, Сургутский м. р-н, ХМАО-Югра. 17 октября 2025 года вышел из дома и не вернулся», — сообщается на сайте поисковиков.

В момент пропажи пенсионер был одет в черные ботинки и пуховик, а также в серую шапку и штаны. Пропавший худощавого телосложения с карими глазами и седыми волосами, рост — 165 сантиметров. Сообщить о его местонахождении волонтеры просят по номерам: 112 или 8-800700-54-52.