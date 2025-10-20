В Нижнем Тагиле заводчане озеленили город, высадив десятки деревьев

Сотрудники ЕВРАЗа совместно с Роспотребнадзором поучаствовали в акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





В Нижнем Тагиле прошла масштабная экологическая акция по высадке деревьев. Мероприятие объединило семьи работников ЕВРАЗ НТМК и сотрудников Управления Роспотребнадзора.

На аллее, заложенной на Гальяно-Горбуновском массиве в честь 100-летия санитарно-эпидемиологической службы России, высадили 40 саженцев сосны и 50 кустарников пузыреплодника. В акции также участвовали глава города Владислав Пинаев и вице-президент дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Озеленение городов — часть экологической стратегии компании. Цветы, зеленые газоны, деревья и кустарники создают благоприятную городскую среду, — отметил Денис Новоженов. — Я рад, что мы сотрудничаем с Роспотребнадзором, и сегодня я высаживаю деревья вместе с моим отцом, который долгие годы возглавлял санитарную службу Тагилстроевского района. Это и есть настоящая преемственность — профессиональная и семейная».

Продолжение после рекламы

Программа «Семейное дерево» реализуется с 2021 года. За это время в городе высадили более 500 деревьев и 260 кустарников в разных районах, включая парк на Красном Камне, улицы Захарова, Доктора Юрьевой, Гвардейскую и Металлургов.

«ЕВРАЗ уже не просто проводит акцию — он создает традицию. Благодаря таким инициативам Нижний Тагил становится зеленее, уютнее и современнее. Спасибо всем участникам за внимание к городу и желание делать его лучше», — сказал Владислав Пинаев. В 2025 году на озеленение уральских городов, включая Качканар и Нижний Тагил, было направлено более 1,5 млн рублей.



