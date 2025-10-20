Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На улицах Екатеринбурга заметили прозрачную «Газель»

20 октября 2025 в 17:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Газель» с прозрачным кузовом стала частью акции «Авито»

«Газель» с прозрачным кузовом стала частью акции «Авито»

Фото: пресс-служба «Авито»

Екатеринбуржцы запечатлели на камеру «Газель» с прозрачным кузовом, которая ездит по центральным улицам города. Такую акцию устроила компания «Авито». Как сообщили URA.RU в пресс-службе классифайда, 20 октября для екатеринбуржцев устроят розыгрыш призов.

«Акция работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова. Каждая сделка на нашей площадке защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как покупатель проверил товар и подтвердил получение», — пояснили идею акции в пресс-службе «Авито».

На кузов «Газели» нанесен QR-код, отсканировав который человек увидит готовые инструкции по безопасным покупкам в интернете. Екатеринбуржцы смогут в игровой форме узнать, как «Авито» защищает клиентов от недобросовестных продавцов.

Продолжение после рекламы

Также в компании сообщили, что 20 октября с 15:00 до 19:00 грузовик припаркуется на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. На этом месте пройдет розыгрыш призов от «Авито» за прохождение квеста по безопасным покупкам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал