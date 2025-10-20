На улицах Екатеринбурга заметили прозрачную «Газель»
«Газель» с прозрачным кузовом стала частью акции «Авито»
Фото: пресс-служба «Авито»
Екатеринбуржцы запечатлели на камеру «Газель» с прозрачным кузовом, которая ездит по центральным улицам города. Такую акцию устроила компания «Авито». Как сообщили URA.RU в пресс-службе классифайда, 20 октября для екатеринбуржцев устроят розыгрыш призов.
«Акция работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова. Каждая сделка на нашей площадке защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как покупатель проверил товар и подтвердил получение», — пояснили идею акции в пресс-службе «Авито».
На кузов «Газели» нанесен QR-код, отсканировав который человек увидит готовые инструкции по безопасным покупкам в интернете. Екатеринбуржцы смогут в игровой форме узнать, как «Авито» защищает клиентов от недобросовестных продавцов.
Также в компании сообщили, что 20 октября с 15:00 до 19:00 грузовик припаркуется на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. На этом месте пройдет розыгрыш призов от «Авито» за прохождение квеста по безопасным покупкам.
