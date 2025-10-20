На обновление парка выделили более семи миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ждет масштабное обновление. Благоустройство коснется северной части парка, а также будет обустроен новый вход. Это следует из данных на сайте «Госзакупки».

Согласно документации о закупке от команды ЦПКиО, работы оценены в 7,5 миллиона рублей + 200 тысяч рублей НДС. Преобразить территорию планируют до конца 2026 года. Общая площадь благоустройства составляет около 150 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает новую сеть тропинок с беседками, качелями, скамейками, террасами, смотровыми площадками, «зеленой долиной», новым освещением и мостом через детскую железную дорогу. Вместе с этим на территории разместят новые кафе и павильоны для аренды велосипедов. Новый вход сделают со стороны улицы Яламова. На месте появится площадь с воротами, пунктом проката и автостоянкой на 136 машин.

