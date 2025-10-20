Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Главный парк Екатеринбурга готовится к глобальному обновлению. Фото

В екатеринбургском парке Маяковского появится новый вход и с аллеями
20 октября 2025 в 18:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На обновление парка выделили более семи миллионов рублей

На обновление парка выделили более семи миллионов рублей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ждет масштабное обновление. Благоустройство коснется северной части парка, а также будет обустроен новый вход. Это следует из данных на сайте «Госзакупки».

Согласно документации о закупке от команды ЦПКиО, работы оценены в 7,5 миллиона рублей + 200 тысяч рублей НДС. Преобразить территорию планируют до конца 2026 года. Общая площадь благоустройства составляет около 150 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает новую сеть тропинок с беседками, качелями, скамейками, террасами, смотровыми площадками, «зеленой долиной», новым освещением и мостом через детскую железную дорогу. Вместе с этим на территории разместят новые кафе и павильоны для аренды велосипедов. Новый вход сделают со стороны улицы Яламова. На месте появится площадь с воротами, пунктом проката и автостоянкой на 136 машин.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/12

Фото: проектная документация

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал