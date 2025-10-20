Работал в другом регионе: что известно о сменщике легендарного тагильского полковника Абдулкадырова

Дмитрий Абраменко давно служит в полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио руководителя МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрий Абраменко ранее занимал должность замначальника управления уголовного розыска свердловского полицейского главка. А до этого трудился в ОВД Первоуральска. Все, что известно о сменщике легендарного полковника Ибрагима Абдулкадырова, — в материале URA.RU.

Судя по данным из открытых источников, Абраменко родился в 1981 году. Он окончил Московский университет МВД России. В правоохранительных органах начал служить с сентября 1998 года в Твери. Прошел путь от участкового инспектора милиции ОВД до замначальника одного из отделов УМВД.

В конце 2020 года Абраменко возглавил межмуниципальный отдел МВД «Каргапольский» (Курганская область). В 2023-м офицер продолжил карьеру в Первоуральске, став врио начальника местной полиции.

«Ничего плохого сказать о нем не могу. Со своими обязанностями справлялся», — описал Абраменко коллега из Первоуральска. Оттуда Дмитрий перебрался в областной главк на позицию замначальника управления уголовного розыска.