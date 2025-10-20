Для некоторых проектов корпорация увеличила финансирование до 80% Фото: предоставлено пресс-службой «ВСМПО-Ависма»

Крупнейшее предприятие по производству титана «ВСМПО-Ависма» поддержала 25 инициатив жителей Верхней Салды по улучшению города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Проекты инициативного бюджетирования помогают активным гражданам показать руководству муниципалитета и региона, что необходимо изменить в городе. Такие люди — движущая сила в создании комфортных условий городской среды для жизни и создания семей. У нашей компании такая же цель, поэтому мы объединяем усилия», — прокомментировал генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов.

Шесть проектов по благоустройству и улучшению качества дополнительного образования жителей Верхней Салды градообразующее предприятие софинансирует в 2025 году. Таким образом, в городе появятся две новые детские площадки, а в учреждениях дополнительного образования повысится уровень коррекционно-развивающих и логопедических проектов, а также спортивные секции и кружки технического моделирования. В текущем году корпорация награждена почетным дипломом Минэкономики Свердловской области за большой вклад в развитие механизмов инициативного бюджетирования на территории региона.

В 2024 году корпорация софинансировала девять проектов, среди которых были спортивная и многофункциональная детские площадки, три проекта дополнительного образования — покупка мультстудии и спортивного оборудования в детские сады, а также устройств для кружка робототехники в детско-юношеский центр. Компания увеличила долю вложений с 30% до 80% для трех таких идей — было куплено оборудование для театрального зала в ДШИ «Ренессанс», для мастер-классов Центра детского творчества и обновление оснащения городского бассейна «Крепыш».