Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

Главный свердловский коммунист выживает коллегу из заксо

Депутат Ивачев против сохранения депутата Даутова в свердловском заксо в 2026
20 октября 2025 в 18:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Ивачев препятствует прохождению депутата Даутова в заксо в 2026 году

Александр Ивачев препятствует прохождению депутата Даутова в заксо в 2026 году

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ, лидер фракции в заксобрании Александр Ивачев не видит в новом созыве коллегу Габбаса Даутова, который избрался в парламент в 2021 году по партсписку. Как рассказал источник URA.RU, решение о том, что Даутова не будут поддерживать на выборах в парламент в 2026 году, уже принято.

«Ивачев, например, ограничивает участие Даутова в партийных мероприятиях. Все потому, что присмотрел на его место другого человека», — утверждает осведомленный собеседник. Впрочем, оба информацию опровергают. Даутов заявил: «На все партийные мероприятия я хожу. Никаких конфликтов у нас нет. В рамках рабочих моментов бывают какие-то разбирательства, но не более». Ивачев также сказал, что никаких конфликтов между ними нет. Выборы в законодательное собрание области пройдут в сентябре 2026 года.



Даутову 69 лет. В заксобрании он с 2021 года, до этого неоднократно избирался депутатом думы Качканарского округа. Здесь с 1979 по 2016 годы он работал машинистом экскаватора на ГОКе, вел активную общественную и профсоюзную работу. В КПРФ вступил в 1999 году, сейчас является первым секретарем Качканарского местного отделения партии. На этой территории у него высокая поддержка от населения, благодаря ей он и попал в заксо в 2021-м.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал