Главный свердловский коммунист выживает коллегу из заксо
Александр Ивачев препятствует прохождению депутата Даутова в заксо в 2026 году
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Первый секретарь свердловского обкома КПРФ, лидер фракции в заксобрании Александр Ивачев не видит в новом созыве коллегу Габбаса Даутова, который избрался в парламент в 2021 году по партсписку. Как рассказал источник URA.RU, решение о том, что Даутова не будут поддерживать на выборах в парламент в 2026 году, уже принято.
«Ивачев, например, ограничивает участие Даутова в партийных мероприятиях. Все потому, что присмотрел на его место другого человека», — утверждает осведомленный собеседник. Впрочем, оба информацию опровергают. Даутов заявил: «На все партийные мероприятия я хожу. Никаких конфликтов у нас нет. В рамках рабочих моментов бывают какие-то разбирательства, но не более». Ивачев также сказал, что никаких конфликтов между ними нет. Выборы в законодательное собрание области пройдут в сентябре 2026 года.
Даутову 69 лет. В заксобрании он с 2021 года, до этого неоднократно избирался депутатом думы Качканарского округа. Здесь с 1979 по 2016 годы он работал машинистом экскаватора на ГОКе, вел активную общественную и профсоюзную работу. В КПРФ вступил в 1999 году, сейчас является первым секретарем Качканарского местного отделения партии. На этой территории у него высокая поддержка от населения, благодаря ей он и попал в заксо в 2021-м.
