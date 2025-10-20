Главный свердловский коммунист выживает коллегу из заксо

Александр Ивачев препятствует прохождению депутата Даутова в заксо в 2026 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ, лидер фракции в заксобрании Александр Ивачев не видит в новом созыве коллегу Габбаса Даутова, который избрался в парламент в 2021 году по партсписку. Как рассказал источник URA.RU, решение о том, что Даутова не будут поддерживать на выборах в парламент в 2026 году, уже принято.

«Ивачев, например, ограничивает участие Даутова в партийных мероприятиях. Все потому, что присмотрел на его место другого человека», — утверждает осведомленный собеседник. Впрочем, оба информацию опровергают. Даутов заявил: «На все партийные мероприятия я хожу. Никаких конфликтов у нас нет. В рамках рабочих моментов бывают какие-то разбирательства, но не более». Ивачев также сказал, что никаких конфликтов между ними нет. Выборы в законодательное собрание области пройдут в сентябре 2026 года.







