В Екатеринбурге водители автомобилей с 16 октября не могут пройти техосмотр из-за сбоя в Единой автоматизированной информационной системе для проверки прохождения техосмотра (ЕАИСТО). Об этом URA.RU рассказали на одной из станций.

«На сегодня был весь день расписан, нам пришлось из-за того, что некорректно работает программа, переносить запись. Мы уже со среды переносили на четверг, она также не работала. В пятницу программа заработала, но перестала принимать пошлину, то есть люди не могли пройти процедуру дальше», — рассказали в одном из сервисов.

По словам специалиста, к 20 октября проблему, казалось, устранили, удалось оформить только две карты, то есть проверить два автомобиля. Затем программа вновь перестала принимать пошлину.

«У крайнего клиента мы три часа пытались выгрузить госпошлину, но так и не выгрузили. Сегодня должно было быть 12 машин, завтра вот не знаю, как будет. Уже восемь машин записано, а из-за того, что программа не работает, никого нет», — посетовали на станции техосмотра. На официальном сайте ЕАИСТО также указано, что база ГИБДД работает со сбоями.