Полпред Жога поручил готовить спецтехнику к снегопадам
Артем Жога провел оперативное совещание с главными инспекторами
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полпред президента в УрФО Артем Жога попросил главных федеральных инспекторов взять под контроль подготовку к зиме коммунальной техники в регионах округа. Все должно быть готово вовремя, чтобы не случилось коллапса на дорогах после снегопадов. Об этом он заявил на прошедшем оперативном совещании, сообщили в telegram-канале полпредства.
«Прошу взять на контроль подготовку к зиме коммунальной техники. Особое внимание прошу обратить на готовность снегоуборочных машин. Чтобы снегопады не застали врасплох, нужно заранее обеспечить достаточное количество специалистов и запасы топлива, необходимые для оперативного вывода техники на линии», — заявил Жога.
Также полпред попросил усилить контроль безопасности в местах массового скопления подростков. Так как с 27 октября в школах начинаются каникулы.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!