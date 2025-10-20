Логотип РИА URA.RU
Полпред Жога поручил готовить спецтехнику к снегопадам

Уральский полпред Жога взял под контроль уборку регионов после снегопадов
20 октября 2025 в 17:59
Артем Жога провел оперативное совещание с главными инспекторами

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред президента в УрФО Артем Жога попросил главных федеральных инспекторов взять под контроль подготовку к зиме коммунальной техники в регионах округа. Все должно быть готово вовремя, чтобы не случилось коллапса на дорогах после снегопадов. Об этом он заявил на прошедшем оперативном совещании, сообщили в telegram-канале полпредства.  

«Прошу взять на контроль подготовку к зиме коммунальной техники. Особое внимание прошу обратить на готовность снегоуборочных машин. Чтобы снегопады не застали врасплох, нужно заранее обеспечить достаточное количество специалистов и запасы топлива, необходимые для оперативного вывода техники на линии», — заявил Жога.

Также полпред попросил усилить контроль безопасности в местах массового скопления подростков. Так как с 27 октября в школах начинаются каникулы.  

