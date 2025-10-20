Полпред Жога поручил готовить спецтехнику к снегопадам

Полпред президента в УрФО Артем Жога попросил главных федеральных инспекторов взять под контроль подготовку к зиме коммунальной техники в регионах округа. Все должно быть готово вовремя, чтобы не случилось коллапса на дорогах после снегопадов. Об этом он заявил на прошедшем оперативном совещании, сообщили в telegram-канале полпредства.