В Тюменской области более 400 домов строят по эскроу-счетам: как воспользоваться механизмом

Только после завершения работ и регистрации права собственности, деньги поступают подрядчику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области более 400 частных домов возводятся с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Механизм, ранее применявшийся только в долевом строительстве многоквартирных домов, с марта 2025 года распространяется и на ИЖС.

«Более 400 частных домов в Тюменской области строятся по эскроу-счетам. <...> Денежные средства находятся на специальном эскроу-счете в уполномоченном банке в течение всего периода строительства. И только после завершения работ и регистрации права собственности, деньги поступают подрядчику. Таким образом, интересы гражданина защищены», — рассказал заместитель начальника ГУС Вадим Ряска.

Согласно новым правилам, для строительства дома с применением эскроу необходимо выбрать подрядчика и заключить с ним договор. В документе должны быть подробно прописаны технические характеристики будущего жилья, сроки возведения, стоимость работ и условия раскрытия счета.

Продолжение после рекламы

После этого заказчик открывает специальный счет в банке и вносит на него денежные средства. На протяжении всего срока строительства подрядчик использует собственные финансы, либо оформляет банковский кредит. Доступ к деньгам на эскроу-счете застройщик получает только после завершения строительства и регистрации права собственности.