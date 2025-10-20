Логотип РИА URA.RU
В МИД назвали, какой главный результат хочет получить Россия после СВО

Захарова: развязка конфликта на Украине должна гарантировать долгосрочный мир
20 октября 2025 в 11:49
Захарова заявила о необходимости фундаментального решения по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и гарантировать долгосрочный мир. Об этом она сообщила в интервью.

«Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир. Мы идем путем, который действительно всегда, на протяжении всех этих лет, был связан со стремлением к мирному урегулированию», — подчеркнула Захарова для ТАСС.

Ранее Мария Захарова уже отмечала, что, по мнению российской стороны, у Владимира Зеленского и его западных союзников отсутствует политическая воля к мирному урегулированию конфликта, несмотря на публичные заявления о стремлении к миру. Она также подчеркивала, что действия Киева и поддержка со стороны западных стран свидетельствуют о сохранении курса на вооруженное противостояние, а не на поиск компромисса.

