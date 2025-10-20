Когда в Тюмени построят межвузовский кампус
Завершить строительство всех объектов планируется до конца 2028 года
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Строительство гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, ввести в эксплуатацию здание планируют в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. Этапы строительства мега-проекта он раскрыл во время совещания с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
«Ввод гостиницы в эксплуатацию намечен на 2026 год. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести еще девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Строители уже приступили к подготовительным работам», — написал Моор.
Над созданием кампуса в районе озера Круглое региональные власти и федеральное правительство работают третий год. Завершить строительство всех объектов планируется до конца 2028 года.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. В конце декабря 2024 года госэкспертиза одобрила проект гостиницы. Площадь территории будущего кампуса составит 15,6 гектара. В нем смогут проживать более пяти тысяч студентов.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!