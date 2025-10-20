Когда в Тюмени построят межвузовский кампус

Завершить строительство всех объектов планируется до конца 2028 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Строительство гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, ввести в эксплуатацию здание планируют в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. Этапы строительства мега-проекта он раскрыл во время совещания с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

«Ввод гостиницы в эксплуатацию намечен на 2026 год. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести еще девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Строители уже приступили к подготовительным работам», — написал Моор.

Над созданием кампуса в районе озера Круглое региональные власти и федеральное правительство работают третий год. Завершить строительство всех объектов планируется до конца 2028 года.

