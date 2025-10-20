В Тюмени на востребованном маршруте появился автобус большого класса

Перевозчик «Караван-авто» выведет на линию еще автобусы большого класса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на маршрут №6 на замену автобусу средней вместимости вышел транспорт большого класса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что перевозчик «Караван-авто» выведет на линию еще больше таких автобусов.

«Сегодня взамен автобуса среднего класса вместимости на линию по шестому маршруту вышел автобус большого класса. Его пассажировместимость рассчитана на 102 человека. Транспорт приспособлен для маломобильных граждан», — рассказали в мэрии.