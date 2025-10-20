Лувр не откроется после «ограбления века»

Лувр ограбили 19 октября Фото: Алена Полозова © URA.RU

Крупнейший мировой музей Лувр не открыли в понедельник после ограбления. Об этом сообщили журналисты, пытавшиеся попасть в здание.

«Сотрудники Лувра около музея информируют пришедших, что Лувр будет закрыт весь понедельник вопреки озвученным ранее планам закрыть только часть экспозиции, где произошла кража», — пишет РИА Новости. Сотрудники заявляют, что дирекция «только что приняла решение оставить музей закрытым». По их словам, открывать на следующий день после ограбления открывать его нецелесообразно.