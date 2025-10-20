Лувр не откроется после «ограбления века»
Лувр ограбили 19 октября
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Крупнейший мировой музей Лувр не открыли в понедельник после ограбления. Об этом сообщили журналисты, пытавшиеся попасть в здание.
«Сотрудники Лувра около музея информируют пришедших, что Лувр будет закрыт весь понедельник вопреки озвученным ранее планам закрыть только часть экспозиции, где произошла кража», — пишет РИА Новости. Сотрудники заявляют, что дирекция «только что приняла решение оставить музей закрытым». По их словам, открывать на следующий день после ограбления открывать его нецелесообразно.
Нападение на Лувр произошло утром 19 октября: вооруженная группа злоумышленников разбила окна, проникла в здание и похитила ювелирные украшения из одной из экспозиций. После ограбления музей был временно закрыт для посетителей, а полиция начала розыск подозреваемых и выяснение деталей ущерба. Французские СМИ со ссылкой на пресс-службу музея сообщали, что Лувр снова откроется для посетителей утром 20 октября.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Гость20 октября 2025 13:43Видимо стекло не успели заменить. Заказ из Китая не дошёл