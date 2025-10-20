Названа дата, когда Лувр снова откроется после «ограбления века»

В Лувре после ограбления закрыли часть залов для посетителей Фото: Naoki Morita / AFLO / Global Look Press

Крупнейший мировой музей Лувр возобновил работу после масштабного ограбления, в ходе которого были похищены бесценные исторические драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба музея французскому СМИ.

«Лувр вновь откроется для публики в 9 утра», — заявили представители музея, передает BFM TV. При этом они уточнили, что некоторые части музея останутся недоступными для посетителей, не конкретизируя, какие именно.

Кража произошла в галерее «Аполлон», где хранится престижная коллекция драгоценностей королевской семьи. Преступники похитили восемь драгоценностей, имеющих неоценимую историческую ценность. Прокуратура Парижа рассматривает версию организованной преступности, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что произведения будут найдены, а виновные предстанут перед судом.

Продолжение после рекламы