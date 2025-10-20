Названа дата, когда Лувр снова откроется после «ограбления века»
В Лувре после ограбления закрыли часть залов для посетителей
Фото: Naoki Morita / AFLO / Global Look Press
Крупнейший мировой музей Лувр возобновил работу после масштабного ограбления, в ходе которого были похищены бесценные исторические драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба музея французскому СМИ.
«Лувр вновь откроется для публики в 9 утра», — заявили представители музея, передает BFM TV. При этом они уточнили, что некоторые части музея останутся недоступными для посетителей, не конкретизируя, какие именно.
Кража произошла в галерее «Аполлон», где хранится престижная коллекция драгоценностей королевской семьи. Преступники похитили восемь драгоценностей, имеющих неоценимую историческую ценность. Прокуратура Парижа рассматривает версию организованной преступности, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что произведения будут найдены, а виновные предстанут перед судом.
Нападение на Лувр произошло утром 19 октября: вооруженная группа злоумышленников разбила окна, проникла в здание и похитила ювелирные украшения из одной из экспозиций. После ограбления музей был временно закрыт для посетителей, а полиция начала розыск подозреваемых и выяснение деталей ущерба. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что пострадавших нет, и следственные действия продолжаются.
