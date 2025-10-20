Логотип РИА URA.RU
Мужчина попытался вывезти из Вьетнама три килограмма мяса медуз

20 октября 2025 в 13:38
Фото: URA.RU

Иркутские таможенники обнаружили три килограмма сырого мяса медуз в багаже пассажира, прибывшего из вьетнамского Ханоя. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Иркутской таможни.

«Внимание таможенников на „зеленом коридоре“ привлек объемный пенопластовый короб иностранца. В ходе досмотра выяснилось, что в нем находятся морские деликатесы в вакуумной упаковке без заводских этикеток», — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Меньшикова.

Пассажир пытался ввезти более 5 кг морепродуктов, включая жареную рыбу, без необходимых документов и заводской упаковки. Вся продукция была изъята и отправлена обратным рейсом во Вьетнам для предотвращения возможного распространения инфекций. На нарушителя наложен административный штраф по статье 16.3 КоАП РФ.

