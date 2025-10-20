Логотип РИА URA.RU
Мэр из ХМАО назначил нового главу инвестполитики

20 октября 2025 в 13:24
Управление инвестиционной политики Сургутского района возглавила Марина Храбан

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым начальником управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления Сургутского района назначена Марина Храбан. Она уже приступила к исполнению обязанностей, сменив на этом посту Елену Мельникову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Марина Храбан назначена на должность начальника управления  инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района. Сегодня у нее первый рабочий день в должности начальника управления», — уточнили в администрации.

Храбан работала в данном управлении на протяжении последних 6 лет. Она занимала должности начальника отдела инвестиционной и промышленной политики, позже — заместителя начальника управления.

Ранее URA.RU писало, что предыдущий руководитель управления Елена Мельникова перешла на повышение. Она возглавила департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района.

